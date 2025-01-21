Сфера гостеприимства Татарстана собрала 100 млрд рублей и 4,4 млн туристов

В Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета по туризму республики

Фото: Михаил Захаров

По итогам 2024 года туристический поток в Татарстан достигнет 4,4 млн человек, а объем услуг в этой сфере превысит отметку в 100 млрд рублей (за 11 месяцев он составил 97,6 млрд). О таких прогнозах в ходе итоговой коллегии заявил председатель Госкомитета по туризму региона Сергей Иванов. В целом год для республики оказался довольно насыщенным: проведение саммита БРИКС, прирост туристов, один из самых высоких показателей загруженности гостиниц по России и многое другое. Тем не менее не обошлось и без проблем, некоторые из которых существуют уже не первый год. Подробнее об итогах и планах в туротрасли Татарстана — в репортаже «Реального времени».

Лавры 2024 года

Самой явной задачей 2024 года для туристической отрасли Татарстана стало проведение саммита БРИКС, начал свой доклад председатель Госкомитета по туризму республики Сергей Иванов. В развитие инфраструктуры из федерального и регионального бюджетов вложили более 25 млрд рублей — все пошло на дороги, строительство новых объектов, ремонт, озеленение и прочее. Саммит сделал прошедший год для Татарстана «историческим».

— Сегодня Татарстан демонстрирует не только количественный, но и качественный рост уровня туристического продукта. В прошлом году республика еще раз подтвердила свое право и возможность принимать мероприятия самого высокого уровня. Не все регионы, если говорить честно, могут похвастаться сегодня таким уровнем инфраструктуры гостеприимства. То, что в прошлом году на действительно высоком и качественном уровне прошло ключевое мероприятие БРИКС, — это большая заслуга, — прокомментировал итоги замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Самой явной задачей 2024 года для туристической отрасли Татарстана стало проведение саммита БРИКС. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Второй задачей стала реализация мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», продолжил Иванов. Продлившись четыре года, он завершился в прошедшем году. И только за последний год реализации в проект вложили 306,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Председатель Госкомитета рассказал, для чего привлекли средства:

создание модульных некапитальных средств размещения — 170 млн рублей за два года и 11 новых глэмпингов на 129 номеров;

и 11 новых глэмпингов на 129 номеров; развитие инфраструктуры туризма (81 объект) и организация событийных мероприятий, субсидия — 156 млн рублей ;

; центр развития кадрового потенциала — 94 млн рублей и четыре новые программы обучения.

Третья задача — продвижение туристического потенциала. По прогнозам комитета, по результатам 2024 года турпоток в Татарстан достигнет 4,4 млн человек, прирост составит 5%. Ожидается, что объем услуг в сфере превысит отметку в 100 млрд рублей — за 11 месяцев 2024 года он достиг 97,6 млрд.

— Мы вплотную приближаемся к значению в 5 млн туристов, о котором 10 лет назад только мечтали. Учитывая богатый туристический потенциал нашей республики, сегодня мы должны ставить себе планку в 10 млн туристов к 2030 году, — наметил планы Иванов. — Мы привыкли, что последние годы Татарстан находится в топе всевозможных туристических рейтингов, но чтобы дойти до цифры в 5, 7 или 10 млн, нам нужно еще очень многое сделать. Сам собой поток не увеличится.

Существуют и проблемы

Несмотря на высокую оценку результатов, в Татарстане есть и некоторые трудности. Следующую часть своего доклада председатель Комитета по туризму посвятил именно им. К удивлению, первой проблемой он назвал замедление темпов прироста турпотока и числа людей, бронирующих номера в отелях. Тому есть несколько причин.

Высокие цены на гостиницы: «Казань остается одним из самых дорогих в России городов для путешествий. Средняя стоимость номера в городе в сегменте три-четыре звезды в прошлом году составила почти 9 тыс. рублей! Она увеличилась на 27% по сравнению с 2023 годом. Дороже, чем у нас, только в Москве, а в летний сезон — в Калининграде и Сочи».

Бронь квартир вместо гостиничных номеров — вследствие первой проблемы : «Из-за высоких цен в гостиницах туристы бронируют квартиры для проживания. Более половины всех бронирований приходится на частные квартиры и апартаменты, и это количество продолжает расти. Призываю руководителей гостиниц в этом году повернуться лицом к туроператорам и активнее работать по блокам номеров, чтобы загрузка по итогам года не снижалась».

Несмотря на высокую оценку результатов, в Татарстане есть и некоторые трудности. Следующую часть своего доклада председатель Комитета по туризму посвятил именно им. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Высокая стоимость билетов: «В эти новогодние выходные стоимость билета на поезд из Москвы в Казань достигала 10—12 тыс. рублей в купе. Таким образом, средняя стоимость поездки в составе тургруппы в Казань составляет минимум 40—50 тыс. рублей на одного человека на три ночи с учетом дороги и питания. На семью это получается от 100 до 200 тыс., а некоторые тратят еще больше».

«В эти новогодние выходные стоимость билета на поезд из Москвы в Казань достигала 10—12 тыс. рублей в купе. Таким образом, средняя стоимость поездки в составе тургруппы в Казань составляет минимум 40—50 тыс. рублей на одного человека на три ночи с учетом дороги и питания. На семью это получается от 100 до 200 тыс., а некоторые тратят еще больше». Недостаточное количество событийных мероприятий: «В Татарстане много достопримечательностей, культурных учреждений, ресторанов. Но туристам интересно посещать и событийные мероприятия. Самые достойные из них зачастую становятся поводом для приезда в регион. В республике недостаточно событий, на которые бы приезжали не только местные жители, но и гости из других регионов».



Вторая глобальная проблема, озвученная Ивановым, преследует сферу туризма уже не первый год — это дефицит кадров. Сегодня по специальности обучаются более 1,5 тыс. студентов, ежегодно выпускается более 400 человек. Однако в итоге на профильный рынок труда выходят менее половины из них.

— Не все работодатели понимают, что студенты сегодня — это самый ценный ресурс. Молодого специалиста воспринимают как «приставку» к сервису. Нам надо понимать, что поколение, которое сегодня учится в вузах, другое. С ними нужно работать индивидуально, уделять им внимание. Когда они приходят на практику, необходимо влюблять студентов в профессию! Больше половины — это ребята из других регионов. Важно оставить их в республике и отрасли. Считаю, что всем нашим вузам и крупным работодателям необходимо выстроить эту работу, — сказал спикер.

Перейдем к планам

В полтора раза необходимо увеличить количество туристов, размещенных в гостиницах, к 2030 году. Соответственно, нужно увеличить и число отелей, перешел Иванов к планам. На данный момент в Татарстане насчитывается около 27 тыс. номеров.

— Вторая задача — привлечение иностранных туристов. Историческим событием стало открытие прямого рейса из Шанхая в Казань. Нашим туроператорам нужно активно выходить на рынок Китая, используя этот рейс. Также растет турпоток из исламских стран. В Татарстане есть Центр сертификации халяль. Совместно с ним необходимо разработать и внедрить понятные стандарты работы с гостями из исламских стран, — продолжил спикер.

Также в планах — развитие районов республики. На данный момент большой турпоток наблюдается в Елабуге и Тетюшском районе — «в несколько раз больше, чем местное население». Кроме того, потенциал есть и у Чистополя, где в этом году заработает новый речпорт.

— Нужно продолжать развивать экотуризм. Сейчас инфраструктурой обрастает «Волжская тропа», но потенциал для развития этого направления еще очень большой, — упомянул вскользь эксперт.

Еще одну задачу на будущее обозначил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов — в республике необходимо продвигать научный туризм. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще одну задачу на будущее обозначил президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов — в республике необходимо продвигать научный туризм:

— Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по количеству объектов научно-популярного туризма, однако недостаточно действующих маршрутов. А это один из показателей научно-технологического развития региона. При этом нужно привести уже существующие маршруты в соответствие с новым федеральным ГОСТ. Напомню, что в республике разработана программа по развитию научно-популярного туризма до 2035 года.

Так, в Татарстане находится 71 объект и пять маршрутов научно-популярного туризма.

— Научно-популярный туризм — это инструмент, который позволяет нам донести сложные научные идеи до широкой аудитории. Туризм в этом контексте выполняет две ключевые функции. Во-первых, он способствует распространению научных знаний, достижений через доступные интересные форматы, такие как экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы. Во-вторых, он служит командой популяризации науки среди молодежи, мотивируя молодых людей к выбору научно-технических профессий, — обозначил Минниханов.