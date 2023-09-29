В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России могут проиндексировать на 7,5%

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России могут быть проиндексированы на 7,5%. Это повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн человек среди этой категории россиян, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что соответствующий проект поддержали члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Заседание провела вице-премьер Татьяна Голикова.

С 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8%. Их средний размер с учетом повышения достигает 21 864 рублей.

Вместе с этим стороны РТК обсудили расширение программы профессионального обучения и дополнительного профобразования в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Уже в этом году предлагается увеличить объем финансирования проекта на 2,4 млрд рублей — до 10,7 млрд рублей. Это будет способствовать росту численности участников мероприятий на 41 тысячу человек, а их общее количество достигнет 180 тысяч.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июне сообщалось, что Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. В 2025 и 2026 годах индексация будет происходить в два этапа.

Отмечалось, что пенсии могут быть увеличены в следующем порядке:

с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).

Вместе с этим должна будет увеличиваться фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она может составить 7 968 рублей. С 1 февраля 2024 года — 8 287 рублей, а с 1 апреля вырасти до 8 602 рублей.

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Максим Кокунин