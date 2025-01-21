Генпрокурор России назначил Динара Салехова Марийским транспортным прокурором
Генпрокурор России издал приказ №40-к, согласно которому советник юстиции Динар Салехов назначен на должность Марийского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.
Динар Наилевич Салехов родился в 1989 году в Казани. В 2008 году он завершил обучение в Казанском юридическом институте МВД России. Свою карьеру в прокуратуре Салехов начал в 2013 году в прокуратуре Республики Татарстан и с тех пор занимал различные должности в органах прокуратуры.
Накануне назначения он работал заместителем прокурора города Йошкар-Олы в Республике Марий Эл.
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