В Татарстане создадут площадку для полетов на дронах

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РФСОО ФЕДЕРАЦИЯ ФИДЖИТАЛ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Такое решение было принято по итогам встречи министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, вице-президента федерации фиджитал спорта РТ Азиза Замалиева и самого молодого оператора дронов в России Булата Нургалиева.

Вопрос о возможности создания дрон-парков в регионах Булат озвучил на открытом уроке «Разговор о важном» с Президентом России Владимиром Путиным. В мероприятии участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО ФЕДЕРАЦИЯ ФИДЖИТАЛ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«Совместными усилиями мы создаем условия для развития данного спорта в Татарстане, для проведения соревнований межрегионального, всероссийского уровня. Приложим все возможные усилия. Из-за действующих ограничений безопасности ребятам сложно проводить тренировки. Зарождается целая отрасль, которой раньше не было. Появляется востребованная профессия, операторы дронов нужны сейчас буквально везде. Кроме того, это очень увлекательный, зрелищный вид спорта, у него большое будущее. Отдельно хочу поблагодарить руководство республики, в частности, Раиса Татарстана Рустама Минниханова за оказанное содействие и поддержку», — отметил Азиз Замалиев.