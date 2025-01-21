Госдума одобрила законопроект об использовании гражданского транспорта в борьбе с терроризмом

Фото: Максим Платонов

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать транспортные средства, принадлежащие гражданам и организациям, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках контртеррористической операции (КТО).

Этот документ был внесен в парламент в октябре 2024 года группой депутатов и предполагает изменения в статье закона «О противодействии терроризму».

Согласно действующим нормам, на территориях, где введен режим КТО, допускается использование транспортных средств организаций и физических лиц для оказания срочной медицинской помощи и преследования подозреваемых в террористической деятельности. Новый законопроект расширяет эти возможности, позволяя использовать гражданский транспорт для более широкого спектра мероприятий по борьбе с терроризмом.

Кроме того, законопроект сохраняет существующее положение, согласно которому порядок возмещения расходов, связанных с использованием гражданских транспортных средств в рамках КТО, будет определяться правительством России.

Анастасия Фартыгина