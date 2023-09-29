В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рублей внесли в Госдуму, указано в документе.



— Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц, — приводит RT выдержку из документа.

Неделей ранее на заседании Кабмина по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в России на 18,5% даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. По ее словам, повышение МРОТ напрямую приведет к росту зарплат 4,8 млн россиян.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко