Рустам Минниханов посетит Китай в знак укрепления торговых связей

Фото: Динар Фатыхов

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ближайшее время отправится в Китай, в провинцию Гуйчжоу, как сообщил генеральный консул КНР Сян Бо.

По данным на сегодняшний день, внешнеэкономический товарооборот между Татарстаном и Китаем достиг $3 млрд, а объем китайских инвестиций в республику составил $240 млн.

Поездка Минниханова совпадает с празднованием Нового года в Китае, что подчеркивает усиливающееся сотрудничество между республикой и КНР. Участие Татарстана в международных экономических отношениях видно по росту торговли и инвестиций.

Напомним, что по итогам 2024 года турпоток из России на китайский остров Хайнань достиг 178,4 тыс. человек. В 2023-м этот показатель был меньше в 11 раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анастасия Фартыгина