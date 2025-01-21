В Елабуге объяснили, почему не стали вводить туристический налог

Фото: Галия Шакирова

Елабугу ежегодно посещают до 1 млн туристов. Тем не менее город пока не стал вводить туристический налог.

— Мы не отрицаем необходимость туристического налога, а пока мы изучаем ситуацию. Готовимся к тому, чтобы результат был не три копейки, а приличная сумма, — объяснила это решение гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.



По ее словам, сейчас в город приезжают туристические группы по экскурсионным программам. «Утром выезжают из Казани, гуляют по городу, ходят по музеям, а вечером возвращаются обратно. В Елабугу не так много туристов приезжают на несколько дней. В основном к нам приезжают командировочные люди», — подчеркнула она.

Такая ситуация связана в том числе с дефицитом номерного фонда. Однако ожидается, что в будущем в городе появятся гостевые дома, кафе, гостиничные номера в исторических зданиях.



— На Спасскую ярмарку приезжают туристы со всей России, но им не хватает мест в гостиницах, чтобы остановиться на несколько дней, — привела пример собеседница издания.

Подробнее том, почему власти исторической дестинации в последний момент передумали облагать приезжих налогом в 1% от стоимости проживания в гостиницах и чем недовольны отельеры — в материале «Реального времени».