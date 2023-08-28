Итоги дня: острый дефицит школ в Казани, продление ареста Роберту Мусину, новая жизнь здания театра Камала
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 августа:
- В здании театра Камала в Казани могут разместить музыкальный театр. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать публичное обсуждение такой возможности с общественностью.
- По итогам 2022 года Татарстан замкнул топ-5 рейтинга регионов России по рынку труда, набрав 79,4 балла. В 2021-м у республики было 76,9 балла. За это время она опередила Ханты-Мансийский автономный округ, но пропустила вперед Красноярский край.
- Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов рассказал, что количество школьников в городе ежегодно увеличивается на 8—10 тысяч человек. В одной из школ набрали 15 первых классов, а в четырех — по 13.
- На фоне роста числа школьников в Казани наблюдается нехватка школ — почти 30 микрорайонов нуждаются в них. По расчетам властей, на решение проблемы потребуется несколько годовых бюджетов города. Не устранен по-прежнему и дефицит учителей, в том числе начальных классов.
- Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере. Стороны будут тесно взаимодействовать в контексте стартующего в 2024 году председательства России в БРИКС.
- В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев, выступивший с инициативой, обратил внимание, что иностранцы, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет.
- Аналогичное предложение с целью снижения уровня иностранного криминала предложила и фракция ЛДПР, указав, что среди мигрантов в России растет уровень преступности. Граждане должны быть уверены в том, что в родном городе им ничего не будет угрожать, считают политики.
- В Татарстане в конце августа сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +21 градус. В начале сентября потеплеет до +23 °С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
- В столице Татарстана начал работу II Казанский глобальный молодежный саммит. В нем участвуют 140 делегатов из 30 стран мира, в том числе из Турции, Ливии, Таджикистана, Ливана, Сенегала, Палестины и Камеруна. Главная тема — роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи.
- Международная федерация киберспорта вернула командам из России возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. За отмену ограничения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались.
- Верховный суд Татарстана продлили до 14 декабря срок ареста бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Экс-глава ТФБ вернулся из больницы в СИЗО. Медики диагностировали у него двухсторонний постартроз, однако судья отказался смягчать меру пресечения.
- Глава ДУМ России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что мировые мусульманские организации прикладывают недостаточно усилий для предотвращения распространения сожжений Корана. Он назвал их «ясной провокацией» и «геополитической стратегической игрой больших групп». В свою очередь председатель ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что участившиеся подобные протестные акции тестируют мусульманское общество и направлены против традиционных ценностей.
- Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что за 5 лет уровень автомобилизации в городе вырос на 8%. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин уточнил, что в 2005 году насчитывалось 137 тысяч автомобилей, а в 2023-м — 451 тысяча и обратил внимание, что во дворах растет напряжение между автовладельцами и жильцами, у которых машин нет.
- На бизнес-форум «Ростки», который пройдет в Казан 7—8 сентября, зарегистрировали 1,5 тысячи участников из 13 стран и 47 регионов России. В рамках мероприятия в Казани пройдет фестиваль китайского кино, а Казань подпишет соглашения о сотрудничестве с Ялтой, Иркутском и китайским Хэфэйем.
- В Казань прибыл первый из 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т20, собранный в Белоруссии. Новый транспорт пройдет необходимые процедуры настройки и отладки, прежде чем его начнут использовать для перевозки пассажиров.
- В Казанское художественное училище планируют начать пускать посетителей. В нем организуют экскурсионно-выставочную деятельность.
- Председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон заявил, что в Казани создадут центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. По его словам, «принято решение — всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин приняли участие в церемонии ввода установки в коммерческую эксплуатацию синтеза изопропилбензола. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Осенью текущего года сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане начнется с 9 сентября. Они будут проходить каждую субботу до 23 декабря включительно.
- ФСБ России пресекла противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке российского гражданина Роберта Шонова. По данным ведомства, с осени 2022 года он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида по сбору информации о спецоперации и мобилизации.
- Спасская башня Казанского кремля откроется для посещений 1 сентября. После ремонта заработает музей, посвященный истории самого сооружения и фортификации крепости, а на последний ярус вернется «малиновый звон».
- Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую международную платежную систему денежных переводов Kwikpay. Ее оператором выступает компания «Трубная СИВ» — разработчик компьютерного программного обеспечения.
Ключевые события 551-го дня специальной военной операции на Украине:
- По данным Минобороны России, утром ВСУ запустили в сторону Крыма два беспилотника. Оба аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что киевский режим использовал два разведывательных БПЛА.
- В Минобороны России рассказали, что ВСУ запустили в сторону Крыма крылатую ракету. По данным ведомства, Украина намеревалась совершить террористическую атаку по российским объектам. Ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья полуострова.
- Ночью ВМФ России нанес групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута — объект поражен.
- На Запорожском направлении отражены семь атак ВСУ около Работино и Вербового. Уничтожено до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 Brave Heart и орудие FH-70 производства Великобритании и две гаубицы Д-30.
- На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ у Клещеевки и Красногоровки. Потери украинских войск составили более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и боевая машина РСЗО «Град».
- На Купянском направлении отражены две атаки ВСУ у Синьковки и Новоселовского. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ около Кузьмино. Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком направлении отражены две украинские атаки у Старомайорского. За сутки потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и две гаубицы Д-30.
- Съемочная группа телеканала ТНВ — корреспондент Зуфар Давлетшин, телеоператор Андрей Ключников и водитель Марат Хафизов — вернулась из своей четвертой командировки в зону СВО. Вместе с гуманитарным конвоем из Татарстана они в очередной раз побывали в новых регионах России и доехали до мест дислокации татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга», где стали свидетелями награждения бойцов. Детали — в материале «Реального времени».
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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