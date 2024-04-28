На Крымском мосту скопилась большая пробка

На Крымском мосту скопилась большая пробка. Очереди для проезда ждут более 600 машин. Об этом сообщает ТАСС. Очередь образовалась с утра, водители ждут открытия движения уже около двух часов.

Ранее сообщалось, что Россия требует объяснений от властей Германии по поводу разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

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Разиль Самигуллин