Рустам Минниханов внес изменения в состав совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Соответствующий указ глава республики подписал 27 апреля.
Согласно документу, в составе совета произошли кадровые изменения: выведено четыре человека и введено пять новых членов органа.
Ранее в казанском Кремле прошла церемония вручения Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил лауреатов и гостей с Днем родного языка и 138-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и поблагодарил их за вклад в сохранение истории татарского народа и его богатого наследия.
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