В столице Татарстана стартовал II Казанский глобальный молодежный саммит

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В столице Татарстана начал работу II Казанский глобальный молодежный саммит. В нем участвуют 140 делегатов из 30 стран мира, в том числе из Турции, Ливии, Таджикистана, Ливана, Сенегала, Палестины и Камеруна, сообщает Министерство по делам молодежи республики.



Главная тема Казанского глобального молодежного саммита — роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков объяснял, что это «крайне важная тема» в современном мире.



На участие в Казанском глобальном молодежном саммите в этом году поступили заявки от 4 тысяч делегатов из более 80 стран. Мероприятие продлится до 30 августа.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран — из Ирана, Ливии, ОАЭ и так далее. Он проходил в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

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Татьяна Демина