Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Продление квоты поддержит достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечит продовольственную безопасность страны.

Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 млн т, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 млн т, для сложных — около 7,3 млн т. Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу, однако это не относится к Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, с 1 января по 6 марта 2024 года российские аграрии приобрели 1,2 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Это соответствует уровню прошлого года. Накопленные ресурсы удобрений составляют 1,8 млн тонн.

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Разиль Самигуллин