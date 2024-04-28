До Ульяновска и Чебоксар по выходным: «Флот РТ» открыл навигацию по Волге

Федеральные власти не успели к началу навигации согласовать субсидии на межрегиональные перевозки, поэтому стоимость билетов осталась «плавающей»

Фото: Динар Фатыхов

«В этом году ни сокращения, ни расширения «социальных» маршрутов не будет. Плаваем один в один по расписанию 2023 года (то есть в пределах Татарстана). Но зато запускаем на регулярной основе межрегиональные рейсы до Ульяновска и Чебоксар», — сообщил журналистам гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин на торжественной церемонии открытия пассажирской навигации 2024 года. Особого роста пассажирских перевозок не ожидается, так как в рейс отправятся 18 из 28 выкупленных у «Татфлота» речных судов, но зато два новых зеленодольских «Метеора» на межрегиональных линиях, скорее всего, получат федеральные субсидии. Слабым местом остается программа онлайн-продажи билетов — ее обещают доработать к началу лета.

«Флот РТ» выпустит в навигацию 16 речных судов

Сегодня утром двухпалубный речной теплоход «Москва» торжественно отправился из речного порта Казани до Верхнего Услона (Печищи), открыв пассажирскую навигацию 2024 года. Строго говоря, первый рейс по этому маршруту был выполнен еще накануне, но единый оператор речных перевозок в Татарстане «Флот РТ» решил в выходной день отметить старт навигации по-настоящему.



Под гимны России и Татарстана были подняты флаги, после чего курсанты Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта прошли строем по причалу речного порта.



— Открытие навигации для любого речника всегда волнительно… Мы время зря не теряли — за короткий срок постарались осуществить ремонтные и кадровые работы, — приветствовал присутствующих глава «Флота РТ» Роман Лизалин, чья госкомпания была создана год назад.



Главная цель — социальные перевозки. Именно под эти задачи оператор собирается вывести на Волгу в этом году девять речных теплоходов, доставшихся ему от предшественника — «Татфлота» (принадлежит главе ПСО «Казань» Равилю Зиганшину). Похоже, удалось восстановить и добиться разрешения на эксплуатацию только трети парка судов, которые были выкуплены у ПСО «Казань».



— Всего «Татфлот» передал 28 речных судов, они находятся в разном техническом состоянии. А те, что остались под водой, выкупать не стали, — признался Роман Лизалин.

«Плаваем один в один по расписанию 2023 года»

«Сетка» социальных речных маршрутов в этом году не изменилась. «В этом году ни сокращения, ни расширения «социальных» маршрутов не будет. Плаваем один в один по расписанию 2023 года (то есть в пределах Татарстана)», — рассказал Лизалин.



Рейсы будут выполняться по четырем-пяти направлениям, как и раньше. Чаще всего садоводы и дачники отправляются до Печищ и Верхнего Услона, Набережных и Пустых Морквашей, а туристы любят плавать до Свияжска. Несмотря на то, что парк речных судов на этих линиях не обновлялся, стоимость билетов повысилась на 20%. По всей видимости, придется доплачивать за подорожавшее топливо.

Одновременно с парком речных судов ОАО «Флот РТ» получило в доверительное управление причальные стенки в Казани, Свияжске и собирается получить в Чистополе, где идет большая реконструкция набережной, рассказал Роман Лизалин. Но так получилось не везде — к примеру, причальная стенка и порт в Тетюшах остались у прежнего оператора, «Татфлота».

Но самая большая боль — титульное здание речного порта Казани, которое так и осталось у прежнего собственника в законсервированном состоянии.



— Это больная история, здание нам не принадлежит, — поделился переживаниями Роман Лизалин. С первых дней создания вынашиваются планы по реконструкции прилегающей территории. — Вот тут напрашивается трехэтажное здание, у меня оно в голове, я сплю — и мне во сне снится. И хотели бы перенести диспетчерскую на угол. Пока это предел мечтаний, так как выкупить здание не получается.

До Чебоксар — за 700 рублей, до Ульяновска — за тысячу

Особого прорыва ждать не стоит в направлении межрегиональных перевозок.



— В этом году запускаем на регулярной основе межрегиональные рейсы до Ульяновска и Чебоксар, — сообщил Роман Лизалин. — Каждый день они будут курсировать до Ульяновска только в праздничные дни. В остальное время — только в пятницу, субботу, воскресенье. Рейсы в Чебоксары будут ходить чаще, но начнутся к концу мая.

Здесь будут курсировать новые скоростные суда «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», построенные Зеленодольским судостроительным заводом. Стоимость билета «плавающая». В мае она составит 1 тысячу рублей по маршруту Казань — Ульяновск и 700 рублей по маршруту Казань — Чебоксары. Для сравнения, уже сейчас туристические операторы предлагают поездки по Волге по цене в 900 рублей за 1,5 часа плавания.

Ожидается, что тарифы на межрегиональные рейсы будут субсидироваться федеральными властями и бюджетами обоих регионов по факту совершения рейсов, сообщил Роман Лизалин.

— Изначально хотели, чтобы 1/3 приходилась на федеральную субсидию и 2/3 — на регионы. В настоящее время федеральная программа по субсидированию межрегиональных речных перевозок находится на выходе, но еще не подписана. Но в нее включены три региона ПФО — Татарстан, Чувашия и Нижегородская область, которые уже взяли на себя нагрузку по субсидированию рейсов, а федеральные ресурсы облегчили бы нагрузку. Их заинтересованность видим и рассчитываем, что федеральные коллеги будут вовлечены в расширение межрегионального речного сообщения.

