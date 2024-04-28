В Казани проходит трехдневный интенсив для будущих помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Татарстана

В Казани проходит трехдневный интенсив для будущих помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Татарстана. В рамках заявочной кампании на конкурс было подано 107 заявок из 19 районов, из них участниками стали 36 человек.

— Конкурс молодежных помощников — это уникальный молодежный проект, который не имеет альтернатив. Ежегодно он реализуется для тех, кто небезразличен к теме профилактики экстремизма и идеологии терроризма, кто хочет развиваться в этой сфере. Данный конкурс, созидательная работа его участников и выпускников не раз были отмечены на республиканском и федеральном уровнях, что продолжает подчеркивать его важность и значимость, — отметил президент Академии творческой молодежи Республики Татарстан Никита Баталов.

В рамках мероприятия будут проведены встречи со специалистами в сфере безопасности, различные образовательные и практические сессии, лектории, а также участники смогут разработать авторские проекты в сфере безопасности. Ранее в Нижнекамске прошел научный фестиваль «ФЭН FEST».

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Разиль Самигуллин