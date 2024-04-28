Лауреатом премии Солженицына стал Андрей Немзер

Лауреатом литературной премии, учрежденной в память о писателе Александре Солженицыне, стал критик, филолог и педагог Андрей Семенович Немзер (1957—2023). Он получил это признание посмертно. Решение жюри, в состав которого вошли Наталия Солженицына, Борис Любимов, Виктор Москвин и Людмила Сараскина, было однозначным и выразило признательность его трудам в служении русской литературе и защите ее нравственных и эстетических ценностей.

Андрей Немзер пришел в критику из академических кругов, где уже был известен как филолог и автор фундаментальных работ о поэтах и прозаиках предпушкинской и пушкинской эпохи. Его переход в мир критики был неожиданным. Немзер дебютировал на страницах «Независимой газеты», а затем и «Сегодня». При этом Андрей Немзер продолжал исследовать русскую литературу первой трети XIX и второй половины XX века.

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Екатерина Петрова