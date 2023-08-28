Россия и Индия договорились продолжать развивать сотрудничество в космосе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Во время него стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Еще были рассмотрены актуальные вопросы российско-индийских отношений. Собеседники констатировали позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры.

Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС. Они обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом «двадцатки» в Нью-Дели.

скриншот realnoevremya.ru из видео Habacama/YouTube.com

На прошлой неделе посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Таким образом, Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны и стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну. Российский президент пожелал руководству Индии новых свершений.

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Айрат Назипов