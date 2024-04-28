На трассе М-12 «Восток» замечены километровые пробки к заправочным станциям
На трассе М-12 «Восток» замечены километровые пробки к заправочным станциям. Водители в ожидании топлива стоят по два часа.
Сообщается, что длина автомобильных пробок достигает нескольких километров. Одна из таких пробок за топливом была заснята в Нижегородской области.
Ранее в Вахитовском районе Казани на улице Шмидта проводился ремонт асфальтного полотна возле детской поликлиники №2. Казанские автомобилисты начали жаловаться на качество дорожного покрытия, которое рабочие ремонтируют на протяжении нескольких дней.
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