Саида Мухаметзянова спела на узбекском «Голосе» по-татарски

Уроженка Татарстана 23-летняя Саида Мухаметзянова стала участницей шоу Ovoz, узбекского аналога «Голоса». Первый выпуск проекта показали на канале Zoʻr TV вчера вечером.

На программе девушка рассказала о себе, в основном на татарском языке, а члены жюри отвечали ей на узбекском. На конкурс певица приехала одна, отметив, что в Узбекистане из родственников у нее никого нет, однако есть много друзей. Саида Мухаметзянова уже участвовала в российской адаптации шоу «Голос. Дети», заняв третье место. Сейчас она работает солисткой Казанской филармонии. Вчера в культурном центре «Чулпан» прошел ее сольный концерт.

На слепом прослушивании Саида Мухаметзянова исполнила песню «Гөлҗамал». Это одна из известнейших песен в жанре «озын көй», «протяжного напева». При этом один из главных этнографов республики, сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, а потом и художественный руководитель Татарской филармонии, музыковед Махмуд Нигметзянов указывал, что песне этой около 100 лет. Она, скорее всего, придумана городским жителем на основе народной мелодии: в тексте поется о свечах, а их в деревнях тогда не было.

— Я увидела в соцсетях, что они собирают заявки, и отправила свою, — рассказала Саида «Реальному времени». — Через несколько дней пришло приглашение, ехать нужно было быстро, я к тому же постилась, не успела подготовиться, но чтобы потом не жалеть, решила съездить одна. Перед съемками поспала три часа.

К окончанию номера к Мухаметзяновой повернулись все участники жюри. В качестве наставницы девушка выбрала известную этно-певицу Севару Назархан.

В прошлом году 11-летняя казанская певица Ралина Ибраева стала участницей проекта «Qazaqstan дауысы. Балалар» («Голос. Дети. Казахстан»), спев неофициальный гимн татар «Туган тел».