В Казань прибыл первый троллейбус нового поколения из Белоруссии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казань прибыл первый из 25 троллейбусов нового поколения. Речь идет МАЗ-303Т20, который собрали в Белоруссии.

Как сообщили в казанскому МУП «Метроэлектротранс», новые троллейбусы пройдут необходимые процедуры настройки и отладки, прежде чем приступят к перевозке пассажиров. Водителей обучат управлению этим транспортом.

Низкопольные троллейбусы МАЗ-303Т20 выпустили на Минском автомобильном заводе. Их должны привезти в столицу Татарстана до конца месяца. Они заменят на маршрутах устаревшие троллейбусы 2007 года, исчерпавшие свой ресурс .

О планах казанского предприятия купить новые троллейбусы «Реальное время» писало в конце февраля. На обновление парка «Метроэлектротранс» выделил 642,3 млн рублей.

В апреле сообщалось, что новые троллейбусы должны выйти на маршруты ко Дню республики и города. Они вмещают до 90 человек и могут продолжать движение без контактной сети и проехать на автономном ходу до 2 км.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов