Число ДТП в Казани снизилось на 6%

В Казани в первом квартале 2024 года произошло 258 ДТП. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадавших также стало меньше — на 9%. Об этом сообщили на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. На заседании рассмотрели статистику дорожно-транспортных происшествий.

Самыми частыми видами инцидентов остаются столкновения и наезды на пешеходов — 47% и 41% соответственно. Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров отметил, что ситуация на дорогах сложная: «Снижается как в целом количество ДТП, так и пострадавших в них, но увеличилось число погибших».

Одно из основных нарушений ПДД водителями — выезд транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. В 36 таких инцидентах погибло три человека, еще 44 пострадали.

Эльнар Садриев, начальник ОГИБДД УМВД РФ по столице РТ, выделил участки, где по причине игнорирования сигнала светофора часто происходят аварии. В их числе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской, проспекта Ямашева и улицы Адоратского, улиц Пушкина и Салимжанова, проспекта Победы и улицы Дубравной.

На перекрестке проспекта Победы и улицы Дубравной с начала марта не зафиксировано происшествий с пострадавшими. Число ДТП с материальным ущербом сократилось с 13 до четырех случаев.

С участием детей в столице Татарстана за первые три месяца текущего года произошло 34 ДТП. Всего пострадало 38 детей. Начальник ОГИБДД УМВД РФ по Казани рассказал, что за квартал в отношении 132 несовершеннолетних нарушителей ПДД были составлены карточки «Стоп — твоя жизнь в опасности!». Еще 14 детей были поставлены на профилактический учет в ПДН.

Профилактическая работа с детьми ведется в 98 дошкольных учреждениях. Для организации работы с воспитанниками имеются автогородки с разметкой и переносным оборудованием, а также кабинеты ПДД.

Заместитель руководителя исполкома города отметил, что необходимо повысить средний уровень всех школ в направлении ЮИД. С участием сотрудников ГИБДД перед каждыми каникулами в школах города проводится «День безопасности дорожного движения». В его рамках организуются классные часы с учащимися и родительские собрания.

Управление образования ведет комплексную работу по реализации безопасного подвоза обучающихся до образовательных учреждений. К 23 школам города детей привозят на 25 автобусах МУП «ПАТП №2», а также на 12 частных транспортных средствах. Всего в течение учебного года осуществляется подвоз более 2 тысяч учащихся по 37 автобусным маршрутам.

По итогам прошлого года в столице Татарстана был зафиксирован 71 участок аварийности, на котором произошло 240 ДТП. Ликвидацию аварийных участков проведут в рамках реализации программы дорожных работ, а также мероприятий по обеспечению БДД, реконструкции автоматизированной системы управления дорожным движением и установке четырех светофорных объектов.

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Разиль Самигуллин