В Казани четыре школы открыли по 13 первых классов, одна — 15

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В новом учебном году в одной из школ Казани будут работать 15 первых классов, в четырех — по 13. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— Больше всего первых классов, а это 15, для 502 двух детей открыто в этом году в лицее №185 в ЖК «Весна». По 13 классов открыли в образовательных организациях №186 в «Солнечном городе», №184 в «Светлой долине» и №182 и №188 в жилом районе «Салават купере», — сообщил он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ирек Ризванов заявил, что количество школьников в Казани ежегодно увеличивается на 8—10 тысяч человек. К новому учебному откроют четыре школы — в «Салават купере», на ул. Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в ЖК «Светлая долина». Они рассчитаны на 6 тысяч учащихся.



За парты в Казани 1 сентября сядут сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для Казани станет рекордом.

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Татьяна Демина