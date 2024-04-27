Экологи зафиксировали 43 нарушения в ходе совместного рейда с представителями ОАО «РЖД»

В рамках санитарно-экологического двухмесячника прошел комиссионный объезд по проверке санитарного состояния полосы отвода Горьковской железной дороги и прилегающих к ней территорий. В рейде приняли участие инспекторы Минэкологии, Росприроднадзора по РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, представители Казанского региона Горьковской железной дороги, администрации районов Казани и исполнительные комитеты Зеленодольского и Высокогорского районов.

Объезд совершили по маршруту: Казань — Высокая Гора — Восстание — Свияжск — Казань. В ходе проверки выявлено 43 случая нарушения природоохранного законодательства. По словам заместителя начальника Центрального управления Минэкологии Александра Виноградова, большая часть нарушений связана с несанкционированным складированием отходов.

«В ходе осмотра мы зафиксировали несколько мест, где незаконно складировали мусор. Теперь все нарушения будут отрабатываться: нарушителям вынесут предостережения, а затем мы проверим, как они исполняются. Хочу напомнить, что сейчас уже середина нашего санитарного двухмесячника, и нужно активнее подключаться к работам по наведению чистоты», — отметил Александр Виноградов.

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Разиль Самигуллин