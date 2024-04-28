Начиная с 1 ноября заработает электронный реестр воинского учета и реестр электронных повесток

Начиная с 1 ноября заработает электронный реестр воинского учета и реестр электронных повесток. В реестре будет содержаться вся личная информация о призывнике.

Также с запуском данной системы призывники, которым была отправлена повестка, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. После направления повестки призывнику будет недоступно оформление загранпаспорта. Электронная повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней после размещения в реестре повесток.

Напомним, согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, который вступил в силу 16 марта 2024 года, определять годность к военной службе в России будут по-новому. На медкомиссию будут направлять не только военные комиссариаты и комиссии военных сборов, но и руководители военно-медицинских организаций.

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Разиль Самигуллин