Татарстан сохранил пятое место в рейтинге российских регионов по рынку труда в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам 2022 года Татарстан расположился на пятом месте в рейтинге регионов России по рынку труда. По подсчетам «РИА Новости», республика набрала 79,4 балла.

За 12 месяцев Татарстана улучшил показатели. Годом ранее республика набрала 76,9 балла. За это время она опередила Ханты-Мансийский автономный округ, но пропустила вперед Красноярский край.

Рейтинг возглавила Москва, набрав 97,2 балла. Также Татарстан опередили Санкт-Петербург (95,2), Московская область (86,6) и Красноярский край (80).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

В 2021 году рейтинг также возглавляла Москва — 97,2 балла. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 96,5, на третьем — Московская область — 86,5. У ХМАО было 77,6 балла.

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Айрат Назипов