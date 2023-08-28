Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом и гимном

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Международная федерация киберспорта вернула командам из России возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта России.



Соответствующее решение приняли на съезде Международной федерации киберспорта 28 августа. За отмену решения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались.

— Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом, — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Исполнить поручение необходимо до 30 сентября.



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Маргарита Головатенко