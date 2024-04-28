Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча прошла в Ашхабаде. Рустам Минниханов поздравил национального лидера от себя и от имени Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с важной датой для туркменского народа.



Раис Татарстана также поблагодарил Аркадага за поддержку тесного сотрудничества Туркменистана и Татарстана. Во время беседы лидеры обсудили предстоящий форум в Казани. Рустам Минниханов пригласил делегацию Туркменистана принять участие в KazanForum.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ашхабад по случаю Дня ахалтекинского скакуна. Этот праздник считается государственным и, помимо культурной программы, сопровождается деловыми встречами.

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Разиль Самигуллин