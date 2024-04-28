В Татарстане стартуют спортивные выходные

Сегодня на поле казанского Центра хоккея на траве в 16.00 состоится финал Кубка России. Команды «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-Электросталь» сразятся за титул чемпиона. Также сегодня казанская женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» сыграет решающий матч финальной серии плей-офф PARI Суперлиги против «Локомотива». Матч начнется в 17.00.

Также сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» в рамках 26-го тура Российской премьер лиги состоится матч между «Рубином» и «Уралом».



В том числе в конце недели пройдет матч суперкубка России по регби: «Стрела-Ак Барс» сыграет против «Локомотива-Пенза», матч пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.



А уже 30 апреля в Москве состоится третий матч между «Зенитом-Казань» и «Динамо» в рамках финальной серии чемпионата России по волейболу. Ранее казанцы одержали две домашние победы.

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Разиль Самигуллин