В Татарстане состоялось торжественное открытие пассажирской навигации по Волге

В Татарстане состоялось торжественное открытие пассажирской навигации на Волге. Мероприятие прошло в речном порту Казани и началось с исполнения гимнов России и Татарстана. Затем курсанты Института морского и речного флота имени М.П. Девятаева — Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» — прошли торжественным маршем.

Генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин поприветствовал собравшихся и отметил, что открытие навигации для речников является очень важным событием. Он подчеркнул, что компания в этом году провела работу по запуску онлайн-продаж билетов на водный транспорт, что, по его словам, повысит качество услуг. Также Лизалин сообщил, что в этом году компания вступает в новую программу межрегиональных скоростных перевозок.

Он также отметил, что «Флот РТ» совместно с компанией «Аэрофлот» провел работу по подготовке бортпроводников для водного транспорта по самым высоким стандартам. Это, по его мнению, также будет способствовать повышению сервиса и качества обслуживания.

Кроме того, приоритетом для компании остается безопасность пассажирских перевозок. В этой части проведена работа по транспортной безопасности и техническому состоянию судов, подготовке экипажа. Все это необходимо для обеспечения речным транспортом жителей Татарстана и гостей республики.

Лизалин уверен, что у речных перевозок есть огромный потенциал. Он призвал всех пользоваться услугами компании и пожелал всем удачи и успехов.

На церемонии открытия навигации и. о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов зачитал приветствие главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова.

В своем приветствии министр отметил, что в этом году перевозку пассажиров по пригородным маршрутам будет осуществлять новая судоходная компания — «Флот Республики Татарстан», созданная благодаря поддержке раиса РТ Рустама Минниханова.

Он напомнил, что в прошлом году компания получила три новых судна, построенных на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького: два скоростных судна на подводных крыльях «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», а также теплоход «Капитан Гусев». Ханифов выразил надежду, что это даст положительный импульс в развитии речных перевозок в Татарстане и позволит связать республику водным путем с соседними регионами.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин