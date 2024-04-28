Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ашхабад, он прибыл по приглашению руководства страны по случаю Дня ахалтекинского скакуна. Этот праздник считается государственным и, помимо культурной программы, сопровождается деловыми встречами.

— В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. В прошлом году объем нашего товарооборота вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов, — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к президенту страны.

Он также добавил, что существует потенциал для развития связей в направлениях нефтедобычи, транспортировки газа, автомобиле-, авиа-, судостроения, энергетики и агропромышленного комплекса. Также был поднят вопрос культурного сотрудничества. В 2023 году в Туркменистане прошли Дни культуры Республики Татарстан, а в Казани состоялся Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар».

— В текущем году ожидаем проведение Дней культуры Туркменистана в нашей республике, — напомнил Рустам Минниханов.

В ходе встречи отметили важность обмена опытом, в частности, интересен опыт ремесленников Туркменистана в деле сохранения культурного наследия — эта тема актуальна для Татарстана в контексте создания центра ремесел, который создают на базе ЦУМа. Кроме того, договорились о взаимодействии по линии Духовного управления мусульман.

Ранее в казанском Кремле прошла церемония вручения Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил участников с Днем родного языка и 138-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и поблагодарил за вклад в сохранение истории татарского народа и его богатого наследия.

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Разиль Самигуллин