ФСБ России пресекла деятельность информатора посольства США

ФСБ России пресекла противоправную деятельность информатора посольства США, бывшего сотрудника американского генконсульства во Владивостоке российского гражданина Роберта Шонова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, с осени 2022 года мужчина выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о специальной военной операции и мобилизации. Кроме того, он собирал данные о проблемных моментах в регионах России и оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента страны в 2024 года.

По делу Роберта Шонова планируется допросить дипломатов США Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида. Посольству в Москве уже направлены соответствующие повестки.

Напомним, в этом году ФСБ России раскрыла разведывательную акцию, проведенную с использованием смартфонов Apple. Вирусом были заражены несколько тысяч телефонов.

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Елизавета Пуншева