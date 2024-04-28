В Кирове закрыли каток, который построили за 100 млн рублей в прошлом году

В прошлом году в Кировской области по программе «Демография» было построено четыре крытых катка с искусственным льдом — в Кирове, Омутнинске, Яранске и Слободском. Само открытие катка в областном центре прошло в июне прошлого года. На постройку сооружения было выделено 100 млн рублей. Об этом сообщает «Источник Online».

Активисты Народного фронта рассказали, что каток работал менее полугода, а уже в апреле спортсменам запретили заниматься на его льду. Доступ к нему был закрыт после появления информации о яранском крытом катке. Минспорт региона объяснил это тем, что надзорные органы нашли там нарушения технического регламента. В настоящее время, когда каток снова заработает, неизвестно.

Родители детей обеспокоены этой информацией: например, хоккеистам нужно постоянно тренироваться на льду. Если каток не откроют, то спортсменам придется заниматься в манеже и на футбольном поле. Также в связи с закрытием крытого катка родителям нужно будет арендовать лед, а это ударит по бюджету. Разовая командная тренировка стоит 9 тыс. рублей, а тренироваться необходимо как минимум несколько раз в неделю.

Родители опасаются, что проверки затянутся, поэтому обратились в ОНФ. Активисты направили обращение в прокуратуру, чтобы узнать истинную причину проблемы и срок ее устранения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин