Банк России внес в реестр новую платежную систему Kwikpay

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую международную платежную систему денежных переводов Kwikpay, оператором которой выступает компания «Трубная СИВ» — разработчик компьютерного программного обеспечения, сообщает регулятор.



Переводы возможны с помощью мобильного приложения в 37 стран. В их числе — СНГ, ЕС и Азии, Армения, Белоруссия, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан, Вьетнам и др. Также средства можно переводить по России.

Приложение системы отсутствует в магазинах Google Play и AppStore. Для отправки доступны карты «МИР», Visa и Mastercard.

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Маргарита Головатенко