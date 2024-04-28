В Татарстане установлен максимальный тариф за парковку

В Татарстане установлен максимальный тариф за парковку. Размер оплаты составит 140 рублей в час. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Также определен метод, по которому будет вычисляться оплата за парковку. Она будет зависеть от нескольких факторов. А именно: тариф за проезд на общественном транспорте, месячный среднедушевой доход и коэффициент. Размер платы округляется до ближайшей кратной пяти рублям величины.

В документе также указано, что необходимо поддержать заполняемость парковок на уровне 70—85%. Если же парковка не будет использоваться в этом объеме, то владелец паркинга должен пересмотреть размер оплаты. Оценка данного показателя должна проводиться регулярно. Напомним, в Казани модернизируют камеры слежения на парковках. Целью их обновления является повышение стабильности работы системы и увеличение количества фиксируемых нарушений.

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Самигуллин Разиль