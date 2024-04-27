В России рекордно выросло число индивидуальных предпринимателей

Количество регистраций индивидуальных предпринимателей в России по итогам первого квартала 2024 года обновило двухлетний рекорд и составило 240 тысяч человек. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные банка «Точка».

Наибольший прирост индивидуальных предпринимателей (ИП) зафиксирован в Калмыкии, Дагестане и Чеченской республике. Специалисты связывают этот факт с пониженной налоговой ставкой в этих регионах.

Реже всего в первом квартале ИП регистрировали в Псковской области, а также в Ярославской, Орловской, Архангельской областях и Алтайском крае.

Аналитики «Точки» выделяют три основных фактора, которые мотивируют россиян открывать собственное дело. Во-первых, государство оказывает поддержку начинающим предпринимателям через различные программы. Во-вторых, появляются новые возможности благодаря цифровым технологиям. В-третьих, открытие бизнеса позволяет контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов.

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Разиль Самигуллин