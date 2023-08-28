В Духовном собрании мусульман оценили реакцию мирового сообщества на регулярные акции с сожжением Корана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мировые мусульманские организации прикладывают недостаточно усилий для предотвращения распространения акций сожжения Корана. Такое мнение выразил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

— Организация исламского сотрудничества должна реагировать, не должна в угоду своих политических и региональных интересов отмалчиваться. Я бы сказал, что ОИС недостаточно реагирует. То, что они разговаривают на дипломатическом языке, это хорошо, но это не должно быть «для галочки». ОИС могла бы собрать большую межрелигиозную конференцию, пригласить туда христиан, иудеев, буддистов, поднять этот вопрос, — сказал он в интервью ТАСС.

Также собеседник назвал подобные акции «ясной провокацией и «геополитической стратегической игрой больших групп». Муфтий считает, что ситуация может привести к дальнейшей эскалации.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Дания намерена запретить в стране проведение акций с сожжением Корана. Местные власти уже предупреждали, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».

В свою очередь, Швеция не собирается вводить запрет на сожжение религиозных книг, премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что такое решение потребовало бы внесения поправок в Конституцию королевства.



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Айрат Назипов