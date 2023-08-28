На бизнес-форум «Ростки» зарегистрировались 1,5 тысячи участников из 13 стран

На бизнес-форум «Ростки» на данный момент зарегистрировали 1,5 тысячи участников из 13 стран и 47 регионов России. Об этом сообщила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Она добавила, что в рамках форума предусмотрено более 40 деловых сессий. Основными из них станут мероприятия по промышленной кооперации и технологическому развитию.

Кроме того, пройдет выставка китайских автомобилей, на которой представят более 30 марок. Тест-драйв машин пройдет на Kazan Expo.

Форум «Ростки» пройдет в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

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Елизавета Пуншева