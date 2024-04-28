Главное о коронавирусе за неделю: в РФ выросли цифры, в Голландии умер мужчина, болевший 613 дней
Четыре года человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 22 по 28 апреля 2024 года. Так, в Татарстане уменьшилось число заболевших, в ВОЗ заявили о важности иммунизации.
В Татарстане выздоровело почти 600 человек
- В Татарстане с 15 по 21 апреля коронавирус обнаружили у 523 татарстанцев. На предыдущей неделе COVID-19 выявили у 572 человек.
- С 15 по 21 апреля в республиканские больницы попали 82 человека. Семью днями ранее этот показатель составлял 94 заразившихся.
- Из больниц было выписано 590 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
В Санкт-Петербурге не будет митингов
- С 15 по 21 апреля коронавирус выявили у 16 280 россиян. На предшествующей неделе этот показатель составлял 18 137 человек.
- Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%.
- Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.
- За неделю в больницы доставлены 2 411 человек. Количество госпитализаций, в сравнении с предшествующей неделей, снизилось на 2,5%.
- В течение этой недели выздоровели 17 713 человек, скончались 55 пациентов.
- Профсоюзы в Петербурге не планируют проводить митинги и шествия, посвященные 1 Мая, из-за продления ковидных ограничений.
В ВОЗ заявили, что за полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней
- Десятки ведущих инфекционистов мира назвали грипп самым опасным инфекционным заболеванием по уровню пандемического потенциала, его способности вызывать опасные для человечества пандемии. Коронавирусная инфекция заняла лишь третье место по этому показателю.
- Иммунизация спасла за 50 лет около 154 млн жизней, она способствовала снижению младенческой смертности в мире на 40%. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем исследовании.
- Мужчина из Нидерландов, который проболел ковидом 613 дней, умер, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По данным медиков, с момента госпитализации и до смерти в октябре 2023 года от основного заболевания результаты регулярно проводимых у 72-летнего мужчины тестов на коронавирус давали положительный результат. Это является самым продолжительным сроком заражения из всех известных на настоящий момент.
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