Минцифры предложило публиковать данные о сим-картах на «Госуслугах»

Минцифры подготовило законопроект, согласно которому на портале «Госуслуги» будут публиковаться данные о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на паспортные данные гражданина.

О появлении сведений в аккаунте человека оповестят по СМС и в личном кабинете абонента. Также можно будет отключить номера, которые не были оформлены гражданином или фактически не используются. В случае оформления нового номера оператор направит уведомление в аккаунт пользователя на «Госуслугах», по СМС и в личный кабинет.

Новые правила вступят в силу в день официального опубликования закона, после того как его подпишет президент. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Напомним, Минцифры вводит новые требования для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. Минцифры подготовило законопроект, который предусматривает ряд изменений в правилах оказания услуг связи для иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Разиль Самигуллин