В Сочи стартовал V Южный Сабантуй

В Сочи стартовал V Южный Сабантуй. В Адлер приехали гости и делегации из 21 региона России. Первый заместитель председателя национального совета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров зачитал приветственное письмо раиса Татарстана.

— Это первый Сабантуй в этом году, всего запланировано проведение 399 Сабантуев в 62 регионах России и 39 странах зарубежья, — отметил Шакиров.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев также отметил, что Южный Сабантуй — это добрая традиция, которая объединяет татар по всему миру. Юбилейный пятый Южный Сабантуй проводится в Сочи. В конце своей речи Афанасьев поблагодарил все организации за сотрудничество.

В программе праздника ожидаются выступления звезд татарской эстрады, традиционные игры, национальная борьба и мастер-классы.

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Разиль Самигуллин