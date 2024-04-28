Судебные приставы в Верхнем Услоне взыскали более 16 млн рублей в I квартале 2024 года

Судебные приставы в Верхнем Услоне взыскали более 16 миллионов рублей в I квартале 2024 года. За три месяца текущего года окончено 1 259 исполнительных производств. Об этом рассказал руководитель Верхнеуслонского районного отделения ГУ ФССП России по РТ Святослав Баскаков.

— Под особым контролем социально значимые исполнительные производства, в том числе по алиментным платежам. За I квартал в пользу несовершеннолетних взыскано 1,3 млн рублей. Хороший результат приносят меры принудительного взыскания, направленные непосредственно на личность должника, такие как запрет на выезд из страны и ограничение на пользование специальным правом. Так, за 3 месяца жителям района вынесено 919 постановлений о временном ограничении выезда, — сообщил Баскаков.

Ранее судебные приставы Пермского края отправили в зону специальной военной операции автомобиль, который был изъят у жителя Кунгура за вождение в нетрезвом виде. Внедорожник Nissan Terrano стал третьим конфискованным за нетрезвую езду автомобилем, который судебные приставы Кунгура отправили в зону СВО.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин