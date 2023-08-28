В Госдуму внесли законопроект о прекращении российского гражданства за уклонение от воинской службы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Государственную думу внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. С инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В пояснительной записке законопроекта он обращает внимание, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет. Особую актуальность этот вопрос приобрел во время специальной военной операции.

— Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством для граждан Российской Федерации, в том числе воинскую обязанность, но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и т.д., — считает Михаил Матвеев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутат предлагает внести поправки в статью 22 закона «О гражданстве Российской Федерации». В ней перечислены основания и порядок прекращения гражданства государства.

Месяц назад в Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение гражданства, полученного по рождению. В числе оснований предложили дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму.



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Айрат Назипов