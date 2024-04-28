Казань вошла в рейтинг городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья

Казань вошла в рейтинг городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на ТАСС. Стоимость аренды в столице республики выросла на 23%, достигнув отметки в 5 470 рублей за сутки. Общий показатель по стране увеличился на 20%, до 5,6 тысячи рублей. Наиболее резкий рост цен отмечен в Нижнем Новгороде и Волгограде.

Также цены на аренду жилья увеличились в Кисловодске и Москве. Рост был зафиксирован в Санкт-Петербурге и Калининграде, в этих городах цена увеличилась на 10%.Однако в Сочи и Ярославле показатель стоимости арендного жилья, напротив, упал.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено более 700 тысяч россиян из 11,8 млн кв. м аварийных домов. Программа реализуется по поручению президента.

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Разиль Самигуллин