Стало известно время работы поликлиник в праздничные дни

Все взрослые поликлиники будут работать до 20.00. В целом медицинские организации республики на время праздников будут работать в особом режиме. График работы медицинских организаций с 28 апреля по 1 мая, с 4 по 5 мая, с 9 по 12 мая выглядит следующим образом:

Поликлиники взрослой сети:

28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая — с 9.00 до 20.00.

29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая — с 8.00 до 20.00.

Поликлиники детской сети:

28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая — с 9.00 до 18.00.

29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая — с 8.00 до 19.00.

Стационары будут работать в круглосуточном режиме. Госпитализация пациентов осуществляется по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания. Родильные дома будут работать в круглосуточном режиме. Госпитализация беременных и рожениц осуществляется согласно действующей маршрутизации.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы осуществляют прием пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни.

Взрослые стоматологические поликлиники:

29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая — с 9.00 до 18.00.

28 апреля, 1,5, 9 и 12 мая — с 9.00 до 17.00.

Детские стоматологические поликлиники:

28 апреля, 5 и 12 мая — по графику воскресных дежурств.

29 и 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая — с 9.00 до 17.00.

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Разиль Самигуллин