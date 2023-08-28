Украина запустила крылатую ракету в сторону Крыма

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Киевский режим запустил крылатую ракету в сторону Крыма. Как сообщили в Минобороны России, Украина намеревалась совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Инцидент произошел около 11.30 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья полуострова.

За час до этого ВСУ запустили два беспилотника в сторону Крыма. Оба беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО.



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Айрат Назипов