У британской писательницы Софи Кинселлы рак мозга

Фото: Екатерина Петрова

Британская писательница Софи Кинселла написала в соцсетях, что уже полтора года больна раком мозга. По словам писательницы, ее состояние стабильно, она хорошо себя чувствует, но быстро устает и появились проблемы с памятью.

«В конце 2022 года у меня выявили глиобластому — агрессивную форму рака мозга. Я не делилась этим раньше, так как хотела, чтобы у моих детей была возможность услышать и обдумать это без какого-либо вмешательства со стороны, а потом привыкнуть к новой норме, — написала она. — Обо мне заботится потрясающая команда врачей из больницы Университетского колледжа Лондона, мне сделали успешную операцию, я прошла радио- и химиотерапию, курс которой до сих пор продолжается», — написала Кинселла в своих соцсетях.

Сейчас писательнице 54 года. Ее книги проданы тиражом более 40 млн экземпляров в более, чем 60 странах, и переведены на более 60 языков мира. Среди самых известных произведений писательницы — серия книг про шопоголика («Тайный мир шопоголика», «Шопоголик на Манхэттене» и т. д.).

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Екатерина Петрова