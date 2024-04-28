«Драматург + театральный художник»: в театре им. Г. Камала развернулся выставочный проект

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

В фойе Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала, при поддержке СИБУРа (в рамках программы «Формула хороших дел»), развернулась необычная экспозиция «Драматург + театральный художник» (12+), где представлены проекты молодых театральных художников — выпускников и студентов факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ, а также абитуриентов, еще только планирующих поступление. Подробности — в материале «Реального времени».

«Не упустите момент!»

— Эта редкая возможность, когда приезжает школа-студия. Я бы просил наших любителей-театралов не упустить этот момент — посетить выставку и мастер-классы. И если какой-либо абитуриент сомневается, в какую ему стезю пойти, он может попробовать и узнать — что это такое, познакомиться. Эта выставка будет идти месяц, и я думаю, что наши зрители узнают, кто работает в театре кроме артистов и режиссеров. Еще есть и костюмеры, бутафоры, сценографы и так далее. Это очень интересно! — в ходе специально собранной по случаю открытия выставки пресс-конференции, подчеркнул директор театра Ильфир Якупов.

Ильфир Якупов: «Я думаю, что наши зрители узнают, кто работает в театре кроме артистов и режиссеров». . предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Вниманию зрителей авторские макеты и эскизы сценографии художников-постановщиков к трагедиям и комедиям Уильяма Шекспира: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь» и др. Кроме того, макеты и эскизы костюмов персонажей пьес Александра Островского «Бесприданница» и «Без вины виноватые».

Каждая постановка — командная работа

— Про артистов, про актерскую профессию, про режиссерскую профессию знают все. Это очень популярная вещь! А вот про такие узкоспециализированные профессии, как художник-сценограф мало кто знает. Об этом и я, и мои коллеги будем рассказывать на мастер-классах. На примерах конкретных спектаклей, — сделала анонс заведующая кафедрой сценографии факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии Мария Утробина.

Мария Утробина: «Про такие узкоспециализированные профессии, как художник-сценограф мало кто знает». . предоставлено пресс-службой «СИБУР»

В течение чуть более чем месяца, едва ли не каждый день, посетители театра смогут не только ознакомиться с экспозицией, но еще и побывать на мастер-классах, лекциях, оказаться участниками авторских экскурсий. Например, из первых уст узнать о мультижанровости и многозадачности профессии «сценограф», а также о командной работе над визуализацией спектакля. Или в рамках мастер-класса «Театральное кружево. Секреты мастерских» — постичь роль ткани, ее цвета и фактуры в декорационном оформлении сцены и проработке костюмов героев.

Гости лекции «Секреты профессии художника по костюмам» познакомятся с технологиями создания образа каждого персонажа, а также смогут узнать об особенностях создания костюмов для актеров театра и для актеров кино. Также можно будет узнать о том, почему «Военный и форменный костюм в театре и кино» считается отдельным направлением и требует привлечения сторонних консультантов.

Регина Хомская: «Художник по костюмам — это очень сложно, но интересно». . предоставлено пресс-службой «СИБУР»

— Хочется, чтобы на выставке стало понятно, насколько это творческая профессия, насколько она важна в рамках образа спектакля, потому что костюм — это тоже часть декорации. Это очень близко к профессии режиссера. Это сложно, но интересно, — уверена заведующая кафедрой сценического костюма Регина Хомская.

Эксперты помогут погрузиться в хронологию развития сценических костюмов в срезе исторических эпох, а если посетители изъявят желание, то смогут и сами попробовать свои силы в проработке эскизов.

На выставке можно познакомятся с технологиями создания образа каждого персонажа. . предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Как отмечают организаторы: «Проект направлен на развитие культурной среды городов за счет возможностей современного театрального искусства, просветительских мероприятий, взаимодействия с местными театральными коллективами, а также благодаря поддержке талантливой молодежи».

Впервые — именно в Казани

Казань не стала единственным городом, где развернулась подобная выставка, но именно в столице Татарстана она впервые будет работать месяц, а, кроме того, именно в таком масштабе ее не представляли еще нигде.

В Казань удалось привезти большую выставку. . предоставлено пресс-службой «СИБУР»

— То, что удалось привезти в Казань такую большую выставку и то, что она здесь будет проходить месяц, это, конечно, спасибо проекту «Формула хороших дел». Выставка, которая будет проходить на территории, где будет именно наша целевая аудитория — это большое счастье. Предыдущие выставки проходили буквально 2-3 дня, и это было «кому повезло, тот и увидел», а здесь это, мне кажется, будет крупное событие, — считает Регина Хомская.

— Мы рассчитываем, что посетителями выставки станут и профессионалы от мира театра, например, режиссеры, которые смогут связаться с нашими студентами и предложат им сотрудничество. Профессии редкие — штучные. Мы не каждый год выпускаем. Ребята, кто доходят до конца — это суперпрофессионалы, — дополнила коллегу Мария Утробина.

Казань стала первым городом, где выставка будет работать не несколько дней, а месяц. . предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Как знать, быть может, в обозримом будущем в Казани откроется филиал Школы-студии. По крайней мере, пусть и в полушутливой форме, такое предложение от директора театра Камала прозвучало. Скоро коллектив переедет в новое здание, где точно можно будет найти помещения под эти цели. В такой же полушутливой форме был получен ответ, что новые помещения школе очень бы пригодились. Но это — дело будущего. А выставка открыта уже сейчас.