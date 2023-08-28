Ильдар Шакиров: за пять лет уровень автомобилизации в Казани вырос на 8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За пять лет уровень автомобилизации в Казани вырос на 8%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Несмотря на ежегодно растущую автомобилизацию, количество зарегистрированных машин в городе, цифры за прошедшие пять лет таковы, что уровень автомобилизации вырос на 8%, а комплекс принимаемых за этот же период мер позволил сократить число пострадавших в ДТП на 31%, а погибших — на 36%, — рассказал он, комментируя мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Мэр Казани Ильсур Метщин уточнил, что цифры не совсем корректные. В 2005 году в городе было зарегистрировано 137 тысяч автомобилей, а в 2023-м — 451 тысяча.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В числе мер, принимаемых для снижения количества пробок и увеличения пропускной способности на дорогах Казани Ильдар Шакиров назвал отмену левых поворотов. Их убрали уже с 30 ключевых, наиболее загруженных участков. В списке мер также единое парковочное пространство, временные ограничение по въезду грузового транспорта в центр Казани, а также специальные автобусные полосы.



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Татьяна Демина