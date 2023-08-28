Сокращение выбросов и повышение энергоэффективности: КОС модернизировал установку изопропилбензола

Обновление позволило предприятию на 20% снизить выбросы в атмосферу, а потребление энергоресурсов уменьшилось на 68%.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Казаньоргсинтез» завершил масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола. Это один из ключевых продуктов в производстве поликарбонатов. Благодаря такому обновлению СИБУР на сегодняшний день способен обеспечить до 90% запросов на данную продукцию в России, что отвечает задачам импортозамещения. Церемония запуска модернизированной установки прошла с участием раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Вместе совершенно точно лучше, чем порознь»

«Казаньоргсинтез», единственный производитель в России поликарбонатов, завершил масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола. Данное сырье, полностью вырабатываемое самим предприятием, является первым полупродуктом в цепочке переделов при получении поликарбоната. Капитальные затраты на реализацию проекта составили 2,5 млрд рублей.

В церемонии ввода установки изопропилбензола приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета директоров «СИБУР-Холдинга» Леонид Михельсон, председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и руководители республиканских министерств.

— Хочу поблагодарить СИБУР за те решения, которые позволяют развитию предприятий, находящихся на территории республики. Мы ощутили, как идут преобразования, не только в части реконструкции промышленных установок, что очень важно, но также в создании условий работы для коллектива. Очень приятно сегодня находиться на этой площадке, где проведена большая реконструкция. Это большой успех трудового коллектива и акционеров. Я хотел бы поблагодарить всех вас и поздравить с такими успехами в части реконструкции, модернизации нашего предприятия, — обратился с приветственной речью Рустам Минниханов.

«Казаньоргсинтез» завершил масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Председатель совета директоров «СИБУР-Холдинга» Леонид Михельсон подчеркнул, что ему очень важна оценка раиса Республики Татарстан.

— Не так давно произошло объединение активов ТАИФа с СИБУРом. Когда Рустам Нургалиевич одобрял эти решения, у него были небольшие сомнения насчет инвестиций, поэтому мне сегодня очень приятно было видеть улыбающееся лицо Рустама Нургалиевича, который посмотрел на наши результаты. Мы сегодня на совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, там большой упор делается именно на Татарстан. Кроме того, принято решение всю науку СИБУРа, которая размещена по всей России, сосредоточить здесь, в Татарстане, — рассказал он.

О преимуществах объединения мощностей двух компаний в своем приветствии говорил и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов:

— Все от этого выиграли. Вместе совершенно точно лучше, чем порознь. Вот это «вместе» дает эффект для страны, для потребителей и для акционеров, одним из которых в «Казаньоргсинтезе» является Республика Татарстан. Уверен, что совместными усилиями и дальше будем двигаться только вперед.

О преимуществах объединения мощностей двух компаний в своем приветствии говорил и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По словам генерального директора «Казаньоргсинтеза» Айрата Сафина, масштабная модернизация охватывает все предприятие.

— На сегодня за счет постоянных обновлений, несмотря на возраст нашего предприятия — 60 лет — средний возраст наших установок 17 лет. Это очень дорогого стоит, — подчеркнул он.

КОС обещает повышение производительности при снижении нагрузки на окружающую среду

В новой технологии производства изопропилбензол получается на основе твердого цеолитного катализатора, который способен работать без замены несколько лет. По истечении этого срока он не становится отходом, а возвращается производителю для регенерации. Благодаря смене технологии, не образуются сточные воды. Выросла глубина переработки, из того же объема сырья получается больше целевого продукта и меньше побочного — смол.

Процесс реконструкции производства проводился в период плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивал действующие производства.

Церемония запуска модернизированной установки прошла с участием раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru



Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%. Кроме того, уменьшилось потребление сырья на 2,5%, а выход целевого продукта — изопропилбензола — стал выше. При этом сама установка стала вдвое компактнее.

Ранее «Казаньоргсинтез» увеличил мощности по выпуску поликарбонатов с 77 тыс. до 100 тыс. тонн. Благодаря реализации этих проектов, СИБУР на сегодняшний день способен обеспечить до 90% запросов на данную продукцию в России, что, в свою очередь, отвечает задачам импортозамещения.