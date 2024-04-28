Дмитрий Бак: «Пушкин — национальный центр национального кода»

На лекции в Казани Дмитрий Бак объяснил, почему Пушкин гений и «наше национальное все»

Фото: Динар Фатыхов

Пушкин — наше все. Об этом нам говорят даже не с первого класса, а еще раньше. Мы выросли на сказках Пушкина, наши дети на них растут, и наши внуки тоже будут засыпать под истории о сварливой старухе с разбитым корытом, о Золотой Рыбке и загадочном острове посреди моря. Но почему именно Пушкин стал «нашим все»? Почему не Толстой или Достоевский? Об этом казанской публике на сцене театра имени В. И. Качалова рассказал Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

Лекция Дмитрия Бака прошла в театре имени В. И. Качалова. Был полный зал. Кто-то пришел непосредственно на выступление московского гостя, а часть людей перекочевала в театр с официальных мероприятий, посвященных Всероссийскому проекту «Музейные маршруты России». Выступление Бака было частью программы «Музейных маршрутов». Были еще школьники старших классов со всей России, они приехали в Казань на Всероссийскую олимпиаду по литературе. А Пушкин стал объединяющим звеном этой разношерстной публики.

У поэзии есть отличительная черта. Чтобы понять поэзию, нужно остановиться. Стихи на бегу не читают. Вдуматься в каждое слово, увидеть каждую метафору. Понять, о чем стихотворение. Именно с такого интерактива начал свое выступление Дмитрий Бак. Он зачитал фрагмент поэтического произведения Пушкина. Медленно. Два раза. А потом предложил аудитории ответить на вопрос, о чем это стихотворение. Поскольку на лекцию о Пушкине случайные люди не зашли, все прекрасно справились с заданием.

Этот интерактив был своеобразной разминкой перед беседой о Пушкине. Хотя она скорее была похожа на дискуссию Дмитрия Бака с самим собой. Он задавал себе вопросы, размышлял и получал ответы. И первый вопрос был о гениальности Александра Сергеевича. Почему все считают его гением? Потому что так написано в учебниках? Потому что так говорили современники Пушкина? Потому что гением его считали Достоевский и Толстой? А почему Пушкин гений для каждого из нас?

Дмитрий Бак предложил посмотреть на этот вопрос, как и на самого поэта, с разных ракурсов. «Пушкин больше, чем литература. Пушкине ценен для нас не только тем, что он написал, но и как он жил, в какую эпоху, что он сделал. Его деяния продолжаются прямо сейчас», — сказал Дмитрий Бак.

Пушкин жил и творил в то время, когда в России происходили значительные события для народного самосознания. В это время Карамзин писал «Историю государства Российского», вышло в свет «Слово о полку Игореве», создавались основы для русского национального языка. «Пушкин приходит в самом начале самосознания русской литературы и культуры», — задал пафосный тон Бак. Но сразу же одернул себя и отметил, что Пушкина нельзя относить к мировым писателям. По словам Бака, Пушкин именно национальный писатель, в отличие от упомянутых уже Толстого и Достоевского.

«Каждая страна представлена не более, чем одним-двумя мировыми писателями. В русской литературе эти места зарезервированы за Толстым и Достоевским. Когда Пушкин творил, в Европе два десятка человек знали русский язык, а русские дворяне разговаривали на европейских языках. В Европе никто не знал, что у русских есть какая-то литература. А Пушкин своей жизнью сделал то, что стало основой для появления русских мировых писателей. Пушкин — национальный поэт, национальный мыслитель, национальный центр национального кода», — сказал Дмитрий Бак с особым акцентом на слове «национальный».

А дальше Бак предложил аудитории подумать о том, что каждому из нас мешает понять гениальность Александра Сергеевича, найти собственный ответ на поставленный в начале выступления вопрос. «Нам мешает стандартизация, клише, обыденное представление. Нам очень мешает советская школа. Во всех смыслах. К Советскому Союзу можно относиться по-разному. Но я сейчас говорю не о политических суждениях, а о тех тенденциях, благодаря которым многое упрощалось. Советская литературная школа представляла Пушкина как вольнолюбца, борца с самодержавием, сторонника народа, почти революционера, атеиста. Это все так. Его несколько раз отправляли в ссылку. И он долго жил не там, где ему хотелось бы жить», — отметил Дмитрий Бак.

Он также добавил, что этот образ Пушкина подкреплялся изучением соответствующих стихотворений поэта. И да, он действительно был таким. Но не только. И дальше Бак начинает декламировать стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» В основу этого стихотворения легла покаянная молитва христианского богослова и поэта IV века Ефрема Сирина. И вот Пушкин уже не совсем атеист.

«Нельзя определять картину в черно-белых тонах. И то и другое было. Пушкин объемный, сложный. Он искажен односторонним прочтением советского времени, где подсвечивали одно и затушевывали другое», — добавил Бак.

На таком противопоставлении Дмитрий Бак построил всю свою лекцию. Самый яркий момент — это образ поэта как борца с самодержавием. В конце августа 1926 года император Николай I вызвал Пушкина из Михайловского на свою коронацию. Это произошло почти через месяц после казни декабристов, друзей Пушкина. Поэт без промедления отправился к императору в Москву. При встрече Николай спросил Пушкина, присоединился бы он к декабристам, если был в Санкт-Петербурге в тот момент. И Пушкин, конечно же, ответил, что да. При этом император знал, что у трети вольнодумцев находили стихи Пушкина. В глазах самодержца поэт — фактически угроза государства.

«У Николая есть 35 миллионов оснований казнить Пушкина, объявить его предателем, да кем угодно. Но император говорит, что сам будет цензором. Хорошо это или плохо? В советское время нам говорили, что это плохо. Плохо, когда ты знаешь, что все тобой написанное будет кто-то вычитывать. Но этот кто-то — глава государства. Какие чувства в этот момент переживал Пушкин? Он понял, что важен и интересен императору. Движения его души важны настолько, что им заинтересовался царь. И в этот момент начался перелом, зафиксированный множеством современников Пушкина. В этот момент он осознал другую свою функцию. Его функция не в том, чтобы быть в оппозиции к власти и стремиться ее низложить, а в полноте понимания своей высокой предназначенности быть посредником между властью и народом», — закончил свое выступление Дмитрий Бак.

Примерно так он хотел показать сложность личности Пушкина, а заодно пригласить каждого в зрителя задуматься о многогранности и неоднозначности поэта. По крайней мере, подвергнуть критическому анализу тот образ, который сформировался советской литературной школой. По сути, Бак предложил каждому снова открыть для себя Александра Сергеевича Пушкина.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».